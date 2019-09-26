Разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа неожиданно для них обоих может спровоцировать всего лишь четвертую в истории США процедуру импичмента президента. Фото: REUTERS

Тем не менее, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после публикации стенограммы заявила, что лишь укрепилась в решимости выдвигать обвинения против Трампа. А число конгрессменов в нижней палате, официально поддержавших начало импичмента, перевалило за 218 голосов, необходимых для официального запуска процедуры.

В чем обвиняют Трампа?

Как следует из транскрипта, Трамп, как он и сам ранее подтверждал, затрагивал тему расследования в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, попросив Зеленского контактировать на эту тему со своим юристом Рудольфом Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром. В то же время документ опровергает домыслы демократов о том, что Трамп давил на Зеленского и увязывал упомянутое расследование с судьбой военной помощи, которую США оказывают Киеву.

В стенограмме нет очевидной вины Трампа, поэтому паковать вещи из Белого дома ему преждевременно

Демократы настаивают, что опубликованный текст подтверждает вину Трампа. По их мнению, глава Белого дома якобы умышленно просил найти компромат на Байдена, который является его вероятным соперником на выборах 2020 года.

Эти обвинения справедливы?

Министерство юстиции США заявило, что изучило содержание разговора Трампа и Зеленского и не нашло в нем нарушения тех пунктов закона, на которые указывали анонимные недоброжелатели Трампа. Поэтому вопрос был закрыт.

Союзники Трампа считают нападки на него чушью, утверждая, что "рыльце в пушку" именно у Байдена, репутацию которого демократы пытаются обелить от пятен, связанных с Украиной. Байдену припоминают как якобы "случайное" трудоустройство его сына в украинскую Burisma Holdings на зарплату с многими нулями, так и последующие попытки заставить Киев уволить генпрокурора Виктора Шохина именно в тот момент, когда велось антикоррупционное расследование по делу этой компании.

"Это охота на ведьм!", "Насилие над президентом!". Примерно такие "твиты" выдавал президент Дональд Трамп, комментируя скандал. Президент считает свой разговор с Зеленским "абсолютно уместным", потому и дал санкцию опубликовать стенограмму на всеобщее обозрение.

Стенограмма заслонит Трампа от импичмента?

Поскольку стенограмма в явной форме ни оправдала Трампа, ни является очевидным свидетельством его вины, паковать вещи ему преждевременно.

Демократы обладают большинством (235 из 435 мест) в палате представителей, которая по конституции инициирует эту процедуру простым большинством голосов. Но разбирать обвинения к главе государства и выносить вердикт будет сенат, где большинство у республиканцев (53 из 100 мандатов). Для утверждения импичмента его должны поддержать не менее двух третей сенаторов, то есть 67 из 100.

Пока конгрессмены-республиканцы лояльны главе Белого дома, выселение из резиденции на Пенсильвания-авеню ему не грозит. А республиканцы будут стоять за него до тех пор, пока его массово поддерживают консервативные избиратели. По последним соцопросам, свыше 90 процентов консервативных американцев одобряют деятельность Трампа. Согласно последнему исследованию Ipsos, 47 процентов американцев выступают против импичмента и лишь 39 процентов - за.

И Трамп это понимает. "Демократы пытаются уничтожить Республиканскую партию и все, за что она борется. Держимся вместе! На кону наша страна!" - написал он в "Твиттере".

Но если эти цифры начнут стремительно меняться не в пользу Трампа, а конгрессмены-республиканцы начнут открыто его критиковать, это будет крайне тревожной сиреной для главы Белого дома.

Почему именно сейчас?

Решение Пелоси поддержать импичмент - это знаковый рубеж. Наиболее ярые демократы вот уже три года призывали начать эту процедуру против Дональда Трампа. Но Пелоси отказывалась. И не из скрытой любви к президенту-республиканцу, а потому, что все интриги демократов, включая расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не дали им очевидного козыря против Трампа, который был бы понятен каждому американцу.

Что же изменилось? Как утверждает газета The New York Times, по мнению Пелоси и других демократов, именно это и произошло в случае с разговором Трампа и Зеленского. Они считают нарушение настолько очевидным, что большинству американцев не составит труда его понять.

Что это означает для Америки?

Началом такой процедуры демократы сделали колоссальную ставку в духе все или ничего. Ведь учитывая, что год предвыборный, едва ли приходится сомневаться, что законность импичмента станет темой номер один и затмит любое содержание выборной кампании.

Такой шаг до предела поляризует и без того разделенную пополам Америку. Или демократы убедят американцев, что Трамп действительно виновен, и тогда победят. Или их обвинения окажутся пустышкой, и тогда никакой план "Б" и никакие другие предвыборные идеи уже не помогут. Например, неудавшаяся попытка республиканцев объявить импичмент Клинтону в 1998 году обернулась их поражением на следующих выборах.

Сам факт запуска процедуры, если он состоится, во многом определит политический курс Трампа в остающийся год с хвостиком его первого срока и прямо повлияет на исход президентских выборов в 2020 году.

Пиар Зеленского пошел не впрок

Второй день визита президента Украины на Генассамблею ООН стал переломным. Если с утра среды националистическая общественность поощряла Зеленского за озвученные в пустом зале антироссийские демарши, то после обнародования стенограммы разговора с Дональдом Трампом в местных СМИ и соцсетях возник дефицит патриотизма.

На встрече с Трампом на полях ГА ООН президент Украины, попавший в мясорубку американской политики, пытался дать понять, что "не хочет влезать" во внутренние разборки Америки. Но его, увы, никто не спрашивает. На вопрос CNN о стенограмме он сначала пару дней назад дал понять, что считает это "частным разговором". Но Белый дом заявил о ее публикации и Зеленский сквозь зубы согласился. А когда стенограмма вышла в свет, президент Украины сделал удивленное лицо, заявив, что рассчитывал на публикацию только слов Трампа, а не всей беседы.

Подобострастный тон Зеленского в разговоре с Трампом и его нелицеприятные ремарки о европейских партнерах внезапно взбудоражили сторонников Петра Порошенко, как и прежде занимающих ведущие позиции в украинской политике. "Если говорить об интересах страны, то очень плохо, что страна оказалась в центре этих внутриполитических американских разборок. Знаете, там, где дерутся два гиганта, это не наша драка. Там не очень хорошо отзывается наш президент о Меркель и Макроне. Знаете, они же теперь это прочитают и увидят. А нам же дальше нужно работать и с Германией, и с Францией", - сокрушался в эфире украинских телеканалов депутат Верховной рады и участник массово убийства в одесском Доме профсоюзов Алексей Гончаренко.

Подготовил Павел Дульман

Европа негодует

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не оставила равнодушными европейских политиков, которых президенты обвинили в недостаточно активной поддержке Украины.

В ЕС неблагодарным получателям помощи указали, что оказываемая поддержка на самом деле "беспрецедентна" по своим объемам. "За пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Евросоюза", - отметила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич. По ее словам, "ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовал более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов для поддержки процесса реформ, при этом выдвигая твердые условия для дальнейшего прогресса". И это не считая помощи, оказываемой отдельными странами Евросоюза в рамках двусторонних отношений. Как подчеркнула Косьянчич, Брюссель всегда связывал и связывает выделение средств с проведением Киевом реформ, и именно эта позиция привела к тому, что за последние пять лет "Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого".

В МИД ФРГ напомнили, что Берлин "оказывает всестороннюю помощь" Киеву. С 2014 года, по данным кабмина, было выделено порядка 1,4 миллиарда евро. И это несмотря на то, что, как обратил внимание глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на полях Генассамб­леи ООН, "минский процесс в последние два года практически прекратился".

Подготовил Юрий Когалов