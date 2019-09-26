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26.09.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей

Текст: Алексей Грамматчиков
Фото: Пресс-служба Suzuki. Фото: Пресс-служба Suzuki.
Фото: Пресс-служба Suzuki.

Маленький, да удаленький - таков новый сверхбюджетный миникроссовер Suzuki S-Presso, о начале производства которого официально объявила японская компания.

Новинка адресована тем, кто может ехать в тесноте и не в обиде: длина этого "раздутого хэтчбека" 3 665 мм, ширина 1 520 мм, высота 1549 мм соответственно. За "внедорожность" машинки отвечает дорожный просвет, которые равен 180 мм.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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Конструктивно S-Presso создан на основе модульной платформы Heartect, здесь реализованы простые технологические решения типа задней полузависимой подвески и барабанных тормозов.

В движение "паркетник" будет приводить не очень выдающийся по мощности, зато экономичный моторчик с рабочим объемом 1 литр, тремя цилиндрами (68 л.с.). Привод предполагается только передний, коробка передач - 5-ступенчатая механическая или робот.

Внутри не обошлось без сюрпризов: в передней панели японцы воплотили оригинальную дизайнерскую идею в виде большого круга в центре, в который встроена цифровая комбинация приборов, а также большой экран мультимедийной системы с диагональю в 7 дюймов. Комплектация машинки не предполагает особого шика: в базе здесь есть всего одна подушка безопасности и парктроники.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Но главное достоинство новинки - это её цена, в переводе на рубли Suzuki S-Presso будет стоить всего 250 тысяч. Представители японского автопроизводителя подчеркивают, что новая модель должна стать грозным оружием в борьбе за бюджетный сегмент мирового автомобильного рынка.

Правда, пока Suzuki S-Presso будет официально продаваться только в Индии. Теоретическая возможность дальнейшего появления кроссовера в других странах, а также в России существует, но официально эту информацию менеджеры Suzuki не подтверждают.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
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#Suzuki