Тегеран выступил за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну

Иранские власти выступили за перемещение штаб-квартиры ООН из США на территорию другой страны.

"Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы", - заявил президент ИРИ Хасан Роухани, которого цитирует ТАСС.

По словам иранского лидера, Вашингтон не имеет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН. "Это неправильная политика", - резюмировал Роухани.

Ранее посольство США в РФ отказало в выдаче американских виз десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. В "черном списке" оказались глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

В Москве раскритиковали действия американской стороны. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Россия жестко отреагирует на подобные шаги американских партнеров.