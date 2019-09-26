Текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским рассекречен

Текст рапорта неназванного представителя американских спецслужб с жалобой на президента США Дональда Трампа рассекречен. Автор бумаги был насторожен попыткой американского лидера повлиять на грядущие президентские выборы в США в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

По некоторым данным, документ уже представлен на рассмотрение членов Конгресса, передает телеканал CNN. В ближайшее время его могут опубликовать.

Белый дом 25 сентября в ответ на разгоревшийся скандал обнародовал стенограмму переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американский президент в общении затронул вопрос о расследовании деятельности на Украине бывшего вице-президента США, своего вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".