УАЗ за 3,7 млн рублей: монстр с шестью огромными колесами

Российская компания "УРСА" создала самый большой УАЗ - трехосный монстр с шестью огромными колесами и дорожным просветом в 63 см! Видео об этом автомобиле появилось на канале ПриветТачка.

Машина получила название "УРСА ПК 6х6", она построена на раме серийного УАЗ "Патриот". На выбор модель может комплектоваться бензиновыми моторами ЗМЗ-40905 (128 л.с), ЗМЗ-409051 (149 л.с) или дизельными силовыми установками ЗМЗ-514-32 (113,6 л.c.), Isuzu 4JB1 (110 л.с.).

Новинка относится к категории "снегоболотоходов" - это транспортное средство может проехать там, где дорог нет в принципе. Испытания новой модели показали, что гигант, имеющий 6,6 м. в длину и 2,65 в высоту, исправно выгребает из зыбкого болота, глубокого снега или внушительного грязного оврага. В этом ему помогает уникальная конструкция с самоблокирующимися дифференциалами, которая может выдерживает до тонны груза. По желанию - на задние колеса можно повесить рулевой механизм, и задние колеса будут поворачиваться, тогда машина будет еще более маневренной.

Создатели уверяют, что проблем с запчастями у владельцев УАЗ 6х6 не будет. В конструкции вездехода использованы, например, элементы от российской "Газели" и от трактора МТЗ. Есть даже элементы от военной техники - в частности, это раздатка от БТР.

Купить "УРСА ПК 6х6" можно за 3,7 млн рублей, гарантия на машину 1 год или 10 тысяч км. Стоит иметь в виду, что для управления этим монстром нужно иметь права специальной категории для снегоболотоходов. И еще машина едет довольно медленно: её официально рекомендованная скорость - 60 км/ч. Производитель заявляет, что максимально смог разогнать самый большой УАЗ до 97 км/ч, но "это было очень страшно".