В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Евросоюз оказал Украине помощь в "беспрецедентном" объеме. За последние пять лет для Киева был собран самый большой пакет поддержки за всю историю Евросоюза, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

По ее словам, ЕС вместе с европейскими финансовыми учреждениями мобилизовали более 15 миллиардов евро в виде субсидий и займов. Эта цифра не включает многочисленные взносы отдельных европейских государств, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя дипслужбы.

Она добавила также, что позиция ЕС была последовательной и заключалась в том, что "чем больше Киев реформирует, тем больше ЕС поддерживает". Это позволило Украине достичь большего, чем за два десятилетия до этого, подчеркнула Косьянчич.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что намерен и дальше задерживать выделение средств Киеву, пока Европа и другие страны не подключатся и не начнут помогать Украине вместе с США. Он также подчеркнул, что Вашингтон все же направил Киеву определенное количество средств.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп отдал распоряжение временно удержать 400 миллионов долларов военной помощи Украине. По словам источников издания, президент сделал это из опасений, связанных с коррупцией в этой стране.