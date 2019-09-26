В НАТО признали вероятность превосходства России

Североатлантический альянс должен наращивать собственные усилия по укреплению военной мощи, иначе Россия сможет получить над ним превосходство. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы должны удвоить наши усилия, чтобы убедиться, что над нами не будет превосходства", - приводит его слова РИА Новости.

В числе успехов России он назвал развитие "собственного интернета" и постоянную модернизацию Вооруженных сил. В частности, это касается гиперзвукового оружия.

Кроме того, Столтенберг оценил успехи Китая, КНДР и Ирана. Первый занимается разработкой сетей 5G, а другие "используют кибер-, беспилотные и ракетные технологии".

Ранее генсек НАТО заявил, что после окончания "холодной войны" альянс вышел за пределы своей традиционной зоны ответственности, чтобы оправдать свое существование.