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Рубрика: Общественный транспорт

В России предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах

Текст: Роман Маркелов
В России предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением на дорогах и с сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование специалистов РосдорНИИ.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Предложение связано с тем, что при сильных снегопадах в России снег с дорог в России вывозится недостаточно быстро - это замедляет движение и провоцирует пробки.

Фото: iStock
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Для решения проблемы предлагаются "теплые" дороги, на которых вдоль краев уложен электропроводящий цементобетон. На такой поверхности снег и лед таят быстрее. На мостах, съездах и путепроводах цементобетон предлагается размещать по всей ширине проезжей части.

В исследовании указывается, что электропроводящий цементобетон будет безопасным для водителей и пешеходов, поскольку сверху он будет покрыт защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

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#дороги