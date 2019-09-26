В России предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах

Предложение связано с тем, что при сильных снегопадах в России снег с дорог в России вывозится недостаточно быстро - это замедляет движение и провоцирует пробки.

Для решения проблемы предлагаются "теплые" дороги, на которых вдоль краев уложен электропроводящий цементобетон. На такой поверхности снег и лед таят быстрее. На мостах, съездах и путепроводах цементобетон предлагается размещать по всей ширине проезжей части.

В исследовании указывается, что электропроводящий цементобетон будет безопасным для водителей и пешеходов, поскольку сверху он будет покрыт защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.