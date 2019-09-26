В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица

В созданную Банком России систему быстрых платежей (СБП) будет внедрена функция оплаты покупок с помощью изображения лица. Такая технология может стать альтернативой покупкам по QR-коду в той же системе.

Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на банковском рынке и собеседника, близкого к "Ростелекому" (оператору системы по сбору биометрии россиян).

Указывается, что для платежа через СБП по лицу банковская карта будет не нужна, деньги могут списываться с любого банковского счета клиента. Информация о способе оплаты будет привязана к расчетном счету. Схема платежа будет схожа с бесконтактной оплатой: для платежа до 1000 рублей нужно будет выбрать способ оплаты по биометрии и посмотреть в камеру, для платежа свыше 1000 рублей понадобится ввести дополнительный код (например, последние четыре цифры мобильного телефона).

Планируется, что прототип решения будет представлен в октябре на форуме финансовых технологий Finopolis.