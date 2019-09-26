В России хотят создать цифровые профили водителей такси. Таксопаркам и агрегаторам это позволит не допускать к работе водителей, которым в пассажирских перевозках не место.

В Общественном институте развития такси МЕФТ предлагают сделать это на всей территории Евразийского союза, чтобы исключить вероятность попадания за руль шоферов-нелегалов и водителей с поддельными правами из сопредельных государств. Сегодня, 27 сентября, инициатива будет обсуждаться на форуме "Евразийская неделя" в Бишкеке.

Идею создания цифровых профилей таксистов еще в августе озвучила член Общественной палаты Елена Сутормина. Теперь член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в Facebook сообщил, что направил такое предложение вице-премьеру Максиму Акимову, курирующему тему транспорта.

По мнению парламентария, цифровой профиль поможет исключить из числа шоферов такси людей, которым нельзя позволять садиться за руль. Сегодня серьезную проверку водитель проходит только при получении прав, напоминает Васильев. Они действительны 10 лет. За это время человек может попасть под суд, у него могут выявить психическое заболевание. При этом само удостоверение у него часто остается на руках, пока не подойдет срок замены - только тогда в ГИБДД запросят новую справку из диспансера. Цифровой профиль позволит отслеживать такую информацию в режиме 24/7, заключает депутат.

Около 40 процентов шоферов такси в Москве - иностранцы. Проверить действительность их водительских прав довольно сложно, говорят эксперты

В "Яндекс. Такси" "РГ" отметили, что единым держателем такой базы данных может быть только государственный оператор - это гарантия агрегации информации из разных реестров, а с другой стороны - гарантия сохранности персональных данных, что крайне важно для самих водителей.

Необходимость создания цифровых профилей таксистов давно назрела, говорит руководитель Центра компетенций Общественного института развития такси МЕФТ Станислав Швагерус. Но внедрять их нужно на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. "В Москве около 40% водителей такси - это иностранцы, граждане сопредельных государств. Сейчас сложно проверить действительность иностранного водительского удостоверения, не говоря уже о том, что никто до конца не понимает, какой опыт вождения имеют эти люди", - указывает он. В ноябре модель цифрового профиля водителя такси планируют представить на общественное обсуждение.