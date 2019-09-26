Впервые с 2015 года экипаж МКС вырос до девяти человек

Экипаж пилотируемого космического корабля "Союз МС-15" открыл люк и перешел на борт Международной космической станции (МКС). Сюда прибыли российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт США Джессика Меир и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

На борту МКС их встречали россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Кристина Кук, Ник Хейг и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано, пишет РИА Новости. Таким образом, впервые с 2015 года на МКС находятся девять человек вместо обычных шести.

Напомним, новый экипаж отправился с космодрома Байконур 25 сентября. Старт состоялся в 16.57 мск. Ракета-носитель "Союз-ФГ" вывела на орбиту корабль "Союз МС-15".

Космонавт из ОАЭ проведет на борту космической станции восемь дней. Третьего октября он вернется на Землю на корабле "Союз МС-12" вместе с Овчининым и Хейгом. Планируется, что Скрипочка и Меир будут находиться на орбите 187 суток.