Захарова прокомментировала шумиху в США вокруг беседы Трампа с Зеленским

"Казалось бы, серьезные люди" - так с иронией прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова начавшуюся в американских СМИ шумиху вокруг вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"На всех американских каналах круглосуточное шоу - ищут нестыковки в словах, звонках, речах​​​. Все всех подозревают. Все всех обвиняют, - написала Захарова в своем Facebook. - Только что вспоминали обстоятельства контактов (бывших президентов США и России Барака) Обамы и (Дмитрия) Медведева. Потом переключились на разговор Трампа и Зеленского. Затем сосредоточились на анализе твитов Президента США. И это дебаты в Комитете по разведке Конгресса! Казалось бы, серьёзные люди. Но это только казалось".

Напомним, что днем ранее была опубликована стенограмма состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Политические противники Трампа сочли эту беседу подтверждением своей теории о том, что Трамп таким образом пытается дискредитировать своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Байдена. Демократы начали процедуру импичмента.