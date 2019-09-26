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Рубрика: В мире

Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом

Текст: Александр Ленин
Президент Украины Владимир Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с хозяином Белого дома Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Nicholas Kamm / AFP
Трамп опубликовал стенограмму переговоров с Зеленским, но скандал не утих

Украинский лидер полагал, что американская сторона обнародует только ту часть речи, которая принадлежала руководителю США. Вместе с тем Зеленский пояснил, что не против публикации стенограммы, однако иногда переговоры первых лиц государств лучше оставить в тайне, передает издание gordonua.com.

"Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать (стенограмму). Я просто думал, что они опубликуют (только) свою часть", - пояснил в беседе с журналистами Владимир Зеленский.

На вопрос журналистов, советовался ли Трамп с Зеленским перед тем, как раскрыть эту стенограмму перед широкой аудиторией, украинский президент ответил, что "не разговаривал перед этим с президентом Трампом".

Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос относительно того, давал ли Киев официальное разрешение на публикацию стенограммы переговоров. "Смотрите, если нужно разрешение юридическое... Я просто не знаю формат, честно вам скажу. Если должно было быть письменное разрешение - это один вопрос…", - отметил он.

Фото: SAUL LOEB / AFP
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского

Напомним, что 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Американский президент в разговоре затронул вопрос о расследовании деятельности в Украине бывшего вице-президента США, своего вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский пообещал, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Кроме того, украинский президент пожаловался Трампу на Евросоюз, который якобы "недостаточно помогает" Украине в вопросе санкций против России.

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