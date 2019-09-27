Автозавод МАЗ построили по фэншуй

Белорусский производитель грузовиков МАЗ открыл сборочный завод во Вьетнаме. Он появился на месте рисового поля площадью 4,5 га в 40 км от столицы страны Ханоя.

Предприятие интересно тем, что построено по законам фэншуй - древней науки об освоении пространства, с помощью которой на Востоке пытаются правильно распределить энергетические потоки и достичь гармонии. Современные ученые считают фэншуй лженаукой, отчего, впрочем, это направление не становится менее популярным в странах Юго-Восточной Азии.

Что касается чисто производственных аспектов, то предприятие рассчитано на сборку 3000 автомобилей в год. Сначала здесь будут выпускать грузовики восьми моделей - большие и малые самосвалы, портовые тягачи, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. Все они будут адаптированы под местные требования и получат правый руль.

Планируется постепенное расширение модельного ряда и увеличение уровня локализации производства до 40%. Для осуществления проекта уже создано совместное предприятие MAZ Asia, причем белорусы получили только 30% в его уставном капитале. А продавать машины партнеры намерены не только во Вьетнаме, но и на соседних странах рынках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Рынки Юго-Восточный Азии обладают высоким уровнем защищенности. Это крайне перспективный проект, который позволит МАЗу закрепиться на масштабных рынках Юго-Восточной Азии. Наша цель - получить статус завода с наилучшим качеством среди всех автопроизводителей в регионе", - цитирует пресс-служба гендиректора компании Валерия Иванковича.