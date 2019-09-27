Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время выступления в ООН призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Он напомнил, что Договор о РСМД, который перестал действовать в августе, был одним из важнейшим элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Теперь же, по мнению Макея, возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе, пишет ТАСС.

Беларусь выступает за сохранение достижений Договора и предлагает начать разработку проекта декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе. Макей призвал страны мира, которым не безразлична судьба человечества, поддержать в этом начинании. Он также отметил, что площадками для разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ.

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин направил письма правительствам государств, входящих в ЕС и НАТО, с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. Однако в НАТО ответили отказом. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, такое решение говорит о том, что вопреки своим заверениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР в 1987 году. Вашингтон официально вышел из него второго августа этого года.