Новости

Пятилетний мальчик из Забайкалья нашел кости древнего носорога 07:30
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков 06:59
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД 06:52
У берегов Сахалина перевернулся катер с сотрудниками силовых структур 06:51
У нацпарка "Бикин" появились пекарня, дом быта и опорный пункт полиции 06:46
В Приморье в День тигра выберут лучшую праздничную колонну 06:35
В нацпарке "Бикин" запустили сетевое электроснабжение 06:31
Гавана назвала обвинения США "оправданием блокады" 06:14
В Благовещенске прошло шествие "тигрят" 06:02
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза 05:59
Ученые рассказали об опасности всего одного чайного пакетика 05:33
Во Владивостоке появились "тигровые" автобусы 05:24
Памятник Дерсу Узала открыли в приморском нацпарке "Бикин" 05:13
Минобороны: 27 летательных аппаратов провели разведку у границ России 04:50
Столтенберг сообщил о разговоре с Зеленским о вступлении в НАТО 04:38
В Приморье самосвал обрушил автомобильный мост 04:20
Трамп разрешил расселять беженцев в США только с согласия местных властей 03:48
Летевший из Вены в Токио самолет экстренно сел в Хабаровске 03:45
Тигриный праздник в Приморье будут отмечать три дня 03:44
В КНР пассажирка решила проветрить салон самолета через аварийный выход 02:55
МИД РФ о санкциях: США уличили себя в пособничестве терроризму 02:30
Судоремонтная мастерская ВМФ РФ начнет работу в Сирии в октябре 02:00
Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot 01:29
Мексиканского прокурора в США осудили на 20 лет за наркоторговлю 00:58
В Москве полиция ищет хулигана, обстрелявшего собутыльников из травматики 00:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 06:52
Рубрика: В мире

Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Беларуси Владимир Макей во время выступления в ООН призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
Песков рассказал о послании Путина Европе и Азии по ДРСМД

Он напомнил, что Договор о РСМД, который перестал действовать в августе, был одним из важнейшим элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Теперь же, по мнению Макея, возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе, пишет ТАСС.

Беларусь выступает за сохранение достижений Договора и предлагает начать разработку проекта декларации ответственных стран о неразмещении РСМД в Европе. Макей призвал страны мира, которым не безразлична судьба человечества, поддержать в этом начинании. Он также отметил, что площадками для разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД

Ранее, напомним, президент России Владимир Путин направил письма правительствам государств, входящих в ЕС и НАТО, с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД. Однако в НАТО ответили отказом. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, такое решение говорит о том, что вопреки своим заверениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР в 1987 году. Вашингтон официально вышел из него второго августа этого года.

В мире экс-СССР Беларусь Выход США из договора о РСМД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МИД РФ осудили циничность и беспринципность политики Вашингтона
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Голикова: Незарегистрированные в РФ лекарства поступят в семьи в октябре
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе