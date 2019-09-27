BMW вопреки тренду выпустит новый V8

Компания BMW решила не сворачивать разработку многоцилиндровых ДВС. А ведь тренд сейчас совсем другой: автопроизводители отказываются от таких установок в пользу агрегатов с меньшим количеством цилиндров.

В то время как Daimler AG объявил о планах отказаться от выпуска бензиновых и дизельных агрегатов в принципе, пообещав сделать это к 2039 году, баварцы, по сообщениям портала BMW Blog, активизировали работы над битурбированным бензиновым V8, который придет на смену 4,4-литровому агрегату серии N63/S63 с турбокомпрессорами в развале блока цилиндров.

Преемник нынешней "восьмерки" планируется вывести на рынок в ближайшие два-три года. Ожидается, что новое семейство получит индекс S68, уменьшенные габариты и заметно увеличенную отдачу. Новый силовой агрегат, вероятнее всего, сохранит объем 4,4 л или же будет отличиться незначительно уменьшенным рабочим объемом. Известно также, что сохранится система битурбонаддува.

Кроме того, есть основания предполагать, что новое семейство V8 будет работать в том числе и в составе гибридной силовой установки, чтобы соответствовать ужесточающимся нормативам по вредным выбросам. Идет ли речь о мягком гибриде с компактным малосильным электроагрегате или полноценном гибридном приводе, на данный момент неизвестно.

Согласно инсайдерам в баварской компании, новый двигатель BMW V8 дебютирует под капотом модели M5 CS, которая будет располагаться в модельной иерархии выше M5 Competition. Однако не исключено, что новый агрегат выделят также и для модели BMW M8.