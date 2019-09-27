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27.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

До каких пределов может взлететь доллар и упасть евро

Текст: Георгий Панин
Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" (ИАЦ "Альпари"), специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С начала 2019 года к исходу сентября рубль укрепился к доллару почти на 8 процентов, а к евро - на 12 процентов.

Фото: Istock
Что будет с долларом из-за угрозы импичмента Трампа

Официальная инфляция в России сейчас составляет около 4 процентов, весь сентябрь наблюдается или снижение потребительских цен, или их нулевая динамика, для начала осени это вполне нормально. В октябре инфляция может опуститься ниже 4 процентов и приблизиться к официальным целям. Для рубля ослабление инфляционного давления - это хороший сигнал.

Рубль в сентябре торгуется подвижно, но в целом смотрится стабильным и устойчивым на фоне общемировой качки, перепадов настроений в нефти и ухудшения отношения инвесторов к риску.

Привязка рубля к ценам на нефть действительно ослабла в последнее годы, но заметные колебания стоимости сырья игнорировать сложно даже "россиянину".

По сути, риском для рубля по-прежнему является внешний фон. Торговые войны между США и Китаем за рынки влияния и сбыта, политические проблемы в США, замедление мировой экономики, новые точечные санкции США в адрес российских физических и юридических лиц - все это не слишком приятные моменты для рубля. В то же время точки опоры для "россиянина"- низкая внутренняя инфляция, доходы от нефти и относительно спокойный геополитический фактор.

Фото: iStock
Рубль лишится поддержки двух факторов: Как изменится его курс

Ожидания по доллару на конце сентября и начало октября находятся в коридоре 63-67 рублей. Хочется обратить внимание, что даже в случае явного внешнего негатива, осложнений внутри глобальных экономик и прочих острых моментах доллар вряд ли подскочит выше 69 рублей.

Ослабление евро, которое мы видим, это как раз проявление страха и нервозности на рынках капитала. В сентябре Европейский центральный банк объявил о запуске бессрочной программы выкупа активов с рынка. Это должно поддержать экономику. Ставка по депозитам здесь спустилась до -0,50 процента годовых, это значит, что владельцы денег должны платить банку за их хранение, а не наоборот.

Все эти меры направлены на то, чтобы заставить капитал работать, а не пылиться в банках. Но будет ли это эффективно - большой вопрос. На исходе сентября евровалюта снижалась под уровень 70 рублей, позже восстановилась, но остается фундаментально очень неустойчивой.

Фото: iStock
Курс евро может опуститься ниже 70 рублей

Краткосрочные ожидания по евро находятся в диапазоне 69-73 рублей, слабость единой европейской валюты, вполне обоснованная происходящим внутри экономики еврозоны.

Пока начнут работать меры стимулирования, которые предпринимает Европейский ЦБ, может пройти время, и за этот период экономика региона способна утратить темпы роста дополнительно. Все это не прибавляет евровалюте оптимизма, и выглядит она довольно слабо. В этом свете нельзя исключать каких-то колебаний курса евро в паре с рублем, но текущая его стоимость вполне привлекательна для покупок.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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