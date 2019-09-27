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27.09.2019 08:48
Рубрика: Легковые авто

Двойник Hyundai Santa Fe от Haima засветился в базе Роспатента

Текст: Евгений Костин
Фото: База "Роспатента" Фото: База "Роспатента"
Фото: База "Роспатента"

В списке патентов, опубликованных на сайте Федерального института промышленной собственности, появились изображения кроссовера Haima 8S. Автомобиль поступил в продажу на территории Китая летом 2019 года и должен попытаться вернуть интерес к автомобилям марки, которые покупают всё хуже и хуже.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Suzuki выпустит крошечный кроссовер за 250 тысяч рублей

Haima 8S был выпущен вслед за вторым поколением кроссовера 5S. В дизайне недвусмысленно прослеживаются решения, реализованные на Hyundai Santa Fe нового поколения, а вот в салоне оригинальности больше. И по оснащению нельзя назвать модель бедной: адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, камера кругового обзора, системы, предупреждающие и предотвращающие столкновение.

Кроссовер создан на платформе Haima Global Architecture. При колёсной базе 2700 мм габаритная длина составляет 4565 мм, то есть почти как Honda CR-V. Привод у 8S только передний и полное отсутствие выбора моторов: доступен лишь бензиновый турбодвигатель 1.6 TGDI мощностью 194 л.с., который можно заказать в паре с 6-ступенчатой МКП или автоматической коробкой передач.

В Китае купить Haima 8S можно начиная от 80 тысяч юаней (примерно 721 тысяча рублей). В России автомобили Haima не продаются: марка покинула наш рынок в 2016 году. Позднее было заявлено, что планируется возвращение с новыми моделями, но пока воз и ныне там.

Фото: База "Роспатента".
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#Haima