Гавана назвала обвинения США "оправданием блокады"

В четверг власти Соединенных Штатов объявили о введении санкций против бывшего кубинского президента и лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро за "его причастность к серьезным нарушениям прав человека", а также его детей Алехандро, Дебору, Мариэллу и Нильса.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, находящегося на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Лицам, которые подпадают под подобные санкции запрещается въезд в Соединенные Штаты. Помпео также без предъявления каких-либо доказательств заявил, что Кастро несет ответственность за кризис на Кубе и в Венесуэле. Глава американской дипломатии заявил, что "сотрудники кубинских сил безопасности" сотрудничали с "военными и разведывательными агентами Мадуро" для совершения "серьезных нарушений и нарушений прав человека в Венесуэле, включая пытки".

Куба настаивает на том, что она не поддерживает военные силы и силы безопасности в Венесуэле, в чем Вашингтон неоднократно обвинял Остров свободы в этом году. Она называет обвинения Соединенных Штатов "обманом империи" в оправдание блокады и своей политики в отношении Гаваны.

Ранее власти США без всяких на то причин объявили персонами нон-грата двух кубинских дипломатов, работавших в миссии Кубы при ООН в Нью-Йорке и существенно ограничили территорию передвижения других сотрудников дипломатического представительства, а также их родственников. Выступая 20 сентября на пресс-конференции в Гаване министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что изгнание кубинских дипломатов из США - это не отдельные действия, "а часть плана по созданию двусторонней напряженности". Кубинский министр отметил, что он предпочитает не делать прогнозов о будущем отношений США с Кубой. По его словам, периоды выборов в Соединенных Штатах всегда были временем для усиления и ужесточения санкций в отношении других государств. "Я надеюсь, что преобладают ясные умы, и они понимают, что внешнюю политику нельзя брать в заложники, - заявил Бруно Родригес. - Эти меры (высылка дипломатов) политически мотивированы".