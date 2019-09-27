Голикова: Трудовая книжка не понадобится при получении госуслуг

Россиянам не понадобится подтверждать сведения о трудовом стаже и трудоустройстве "бумажными" документами.

Дополнительные поправки к законопроекту об "электронных трудовых книжках" подразумевают, что с 2020 года при получении госуслуг эти данные будут передаваться в электронном виде. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), где обсуждались поправки.

"Поправками, в числе прочего, предлагается исключить с начала следующего года документы о трудовой деятельности и трудовом стаже из перечня обязательных для представления на бумажном носителе. Теперь гражданам при обращении за оказанием госуслуг документы в бумажном виде не придется предоставлять, это будет электронный документооборот", - сообщила вице-премьер (цитата по "Интерфаксу").

Госдума в середине сентября поддержала в первом чтении законопроект о введении электронных трудовых книжек. В них планируется вносить сведения о трудовой деятельности, увольнениях, основаниях для прекращения трудового договора. Предполагается, что работодатель каждый месяц будет передавать эти данные в информационную систему Пенсионного фонда.

Планируется, что переход на электронные трудовые книжки упростит процесс трудоустройства (в плане взаимодействия работника с отделом кадров), а также приведет к лучшей сохранности данных о работе. Закон в случае принятия вступит в силу 1 января 2020 года.