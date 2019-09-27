Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины

С 2021 года правительство может пересмотреть подходы к формированию потребительской корзины - от минимального набора к базовому, здоровому.

После разговора с бизнесменами и экспертами в прямом эфире программы "Диалог" премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты вместе с рядом других ведомств проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего обеспечить полноценный рацион здорового питания различных групп населения.

Вопросами питания населения глава правительства распорядился заняться и с позиции организаций, работающих в этой сфере. В частности, ведомства рассмотрят возможность пересмотра ряда санитарных норм и перехода к применению в сфере организации питания населения требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза. А в ряде регионов страны - Москва, Татарстан и Калининградская область - с 1 января 2020 года может начаться эксперимент по ограничению предмета контрольно-надзорных мероприятий при санитарно-эпидемиологическом надзоре в отношении безопасности пищевой продукции, изготавливаемой предприятиями общепита.

Это вовсе не означает, что государство ослабляет контроль за тем, чем кафе и рестораны будут кормить население. Министерству юстиции и министерству экономического развития Дмитрий Медведев поручил подготовить поправка в Кодекс об административных правонарушениях для административного приостановления деятельности заведения, если нарушения в его работе причинили вред здоровью граждан.