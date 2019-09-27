Кремлю не предлагали публиковать переговоры Путина

В Кремле надеются, что стенограммы телефонных переговоров президента России, в том числе беседы с американским лидером Дональдом Трампом, не будут опубликованы.

В отношениях с США и без того "полным-полно проблем", сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так что в Кремле рассчитывают, что "до подобных ситуаций мы не дойдем".

На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться на публикацию стенограммы переговоров, если это будет нужно Вашингтону, Песков сказал, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. "К нам никто не обращался с такими предложениями", - отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал эту практику необычной, ведь, как правило, такие беседы носят гриф "Секретно" или "Совершенно секретно".

Как и накануне, представитель Кремля заявил, что публикации стенограммы переговоров президентов США и Украины - внутреннее дело других государств и Москва не собирается в это вмешиваться.