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27.09.2019 13:12
Рубрика: Власть

Кремлю не предлагали публиковать переговоры Путина

Текст: Кира Латухина
В Кремле надеются, что стенограммы телефонных переговоров президента России, в том числе беседы с американским лидером Дональдом Трампом, не будут опубликованы.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В отношениях с США и без того "полным-полно проблем", сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так что в Кремле рассчитывают, что "до подобных ситуаций мы не дойдем".

Фото: Reuters
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На вопрос, готовы ли в Кремле согласиться на публикацию стенограммы переговоров, если это будет нужно Вашингтону, Песков сказал, что нужно рассматривать каждый конкретный случай. "К нам никто не обращался с такими предложениями", - отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал эту практику необычной, ведь, как правило, такие беседы носят гриф "Секретно" или "Совершенно секретно".

Как и накануне, представитель Кремля заявил, что публикации стенограммы переговоров президентов США и Украины - внутреннее дело других государств и Москва не собирается в это вмешиваться.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и США
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