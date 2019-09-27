Lada 4x4 бьет рекорды продаж на "вторичке"

Модель-ветеран Lada 4x4 не теряет популярности на вторичном рынке.

По данным аналитического агентства "Автостат", на сегодня это самый популярный внедорожник с пробегом в России. С января по август текущего года автомобиль разошелся тиражом в 70 000 экземпляров (с учетом 5-дверной версии).

Второе место занимает Chevrolet Niva - еще один внедорожник, производимый в Тольятти. За вышеуказанный период объем вторичного рынка данной модели составил 48 000 единиц. На третьей позиции расположился японский кроссовер Toyota RAV4, который за восемь месяцев был перепродан в количестве 27 200 штук.

Четвертая и пятая позиции - у двух моделей японского бренда Nissan. Это кроссоверы X-Trail и Qashqai (23 600 и 23 300 штук соответственно). В первую десятку самых продаваемых моделей на "вторичке" попали также Renault Duster (21 600 штук), Mitsubishi Outlander (19 200 штук), Honda CR-V (17 300 штук), Volkswagen Tiguan (15 700 штук) и Kia Sportage (14 300 штук).

Всего же за восемь месяцев текущего года в нашей стране было реализовано чуть более 780 000 подержанных автомобилей сегмента SUV. Это на 4% больше, чем за тот же период прошлого года, что указывает на неутихающий интерес нашего населения к кроссоверам и внедорожникам.

Напомним, что Lada 4x4, ранее именовавшаяся как "Нива", выпускается с 1977 года. И в этом году вазовцы обещают провести ее рестайлинг. Из ожидающихся внешних изменений - лишь антенна на крыше.

В салоне же перепрофилируют переднюю панель, появится более современная "приборка", усовершенствованные, читай - более удобные кресла, задний диван с тремя подголовниками, формованный потолок.