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27.09.2019 15:55
Рубрика: Происшествия

МЧС: Запрет курения на балконах необходим для взыскания ущерба

Текст: Иван Петров
Изменение правил пожарной безопасности в части установления запрета на использование открытого огня на балконах квартир, направлено не на борьбу с курением. Такое разъяснение в пятницу дал директор департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, ужесточение правил направлено, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитано на повышение культуры безопасности.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Он привел статистику, согласно которой, свыше двух тысяч пожаров в прошлом году произошли из-за возгораний на балконах. И данный показатель вырос вдвое по сравнению с 2016 годом.

Если в результате нарушений возник пожар, то, по словам Еникеева, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей. Неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию - если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Какие штрафы предусмотрены за использование огня на балконах

"Причина пожаров на балконах в 60 процентах случаев - неосторожность при курении. После принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении, будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям в правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица", - пояснил Еникеев, отметив, что ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным.

После вступления поправок в силу, уверен представитель МЧС, истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать причиненный вред.

Напомним, согласно накануне опубликованным изменениям в Правила противопожарного режима в РФ, россиянам с 1 октября 2019 года будет запрещено разводить открытый огонь в гостиницах, общежитиях, а также на балконах и лоджиях квартир. Кроме этого, на балконах и лоджиях нельзя будет курить, жарить шашлыки и зажигать свечи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС
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