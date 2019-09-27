МЧС: Запрет курения на балконах необходим для взыскания ущерба

Он привел статистику, согласно которой, свыше двух тысяч пожаров в прошлом году произошли из-за возгораний на балконах. И данный показатель вырос вдвое по сравнению с 2016 годом.

Если в результате нарушений возник пожар, то, по словам Еникеева, согласно статье Административного кодекса о нарушении требований пожарной безопасности предусматривается наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей. Неосторожные действия с открытым огнем могут привести и к уголовно-правовому наказанию - если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир.

"Причина пожаров на балконах в 60 процентах случаев - неосторожность при курении. После принятия поправок, если загорелся нижний этаж в случае неосторожного действия при курении, будет повод и основание выявить виновного. Благодаря изменениям в правила противопожарного режима пострадавшим будет легче взыскивать потери с виновного лица", - пояснил Еникеев, отметив, что ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным.

После вступления поправок в силу, уверен представитель МЧС, истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать причиненный вред.

Напомним, согласно накануне опубликованным изменениям в Правила противопожарного режима в РФ, россиянам с 1 октября 2019 года будет запрещено разводить открытый огонь в гостиницах, общежитиях, а также на балконах и лоджиях квартир. Кроме этого, на балконах и лоджиях нельзя будет курить, жарить шашлыки и зажигать свечи.