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Рубрика: Власть

МИД РФ о санкциях: США уличили себя в пособничестве терроризму

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Новыми антироссийскими санкциями США превзошли себя в собственном безрассудстве. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, осуждающего циничность и беспринципность политики Соединенных Штатов.

Дипведомство отмечает, что санкции, введенные Вашингтоном 26 сентября против российских физических лиц, судов и одной компании, стали 75-ми, начиная с 2011 года, когда США свернули объявленную ими же "перезагрузку" двусторонних отношений и начали заниматься их разрушением.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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На этот раз Вашингтон объявил, что санкции должны стать наказанием за организацию поставок авиатоплива для российских сил в Сирии, где ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками. По словам дипломатов, маски окончательно сброшены - речь прямо идет о стремлении помешать полному искоренению террористов на сирийской земле. "США уличили себя в откровенном пособничестве терроризму", - говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что очередные американский санкции не представляют для России ничего нового. Борьба с террористами в Сирийской Арабской Республике продолжится, несмотря на то, что США им покровительствуют и незаконно оккупируют часть территории этой суверенной страны, препятствуя тем самым прекращению сирийского конфликта.

Напомним, рестрикции были введены американским минфином из-за нарушения санкционного режима в отношении Сирии, передает издание The Wall Street Journal. В "черных списках" трое россиян, пять судов и одна организация. В частности, под санкции попали Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов, чьи активы на территории США будут заморожены. А также суда "Язь", "Сиг", "Судак", "Пассат" и ОТ-2077.

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