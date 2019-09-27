Навыкам спецназовцев обучат 30 молодых офицеров, в том числе 4 девушек

Снайперски поражать цели из всех видов современного вооружения, с легкостью преодолевать любые преграды, будь то горные или водные, а также управлять не только автомобилем, но и квадроциклом, и моторной лодкой, и боевой техникой решили обучить российских офицеров. Всех сразу таким непростым навыкам, конечно, научить нереально, поэтому были отобраны лучшие из лучших. Конкурс, к слову, был жесточайший - из 4,5 тысяч военнослужащих отобрали всего 30 молодых офицеров в звании до капитана и возрастом от 23 до 27 лет. Отборы проходили в четырех военных округах и на Северном флоте. Стоит отметить, что в число 30 лучших офицеров попали четыре девушки. По словам военных, для них не делали никаких поблажек, и они проходили испытания наравне с мужчинами, сумев доказать, что являются отличными военнослужащими. Всего в конкурсном отборе приняли участие 100 девушек.

В итоге 30 лучших офицеров собрали на этой неделе на десантном полигоне "Раевский" неподалеку от Новороссийска. Здесь из парней и девушек делают настоящих "универсальных солдат", хотя правильнее, конечно, говорить офицеров. Пока они прошли только половину трехмесячного курса дополнительной подготовки, занимаясь ежедневно по 10 часов. Но на то они и лучшие, чтобы даже посреди учебы с легкостью продемонстрировать свои умения. Что они с легкостью и сделали на глазах у журналистов.

Согласно легенде тактико-специального занятия, разведгруппу забросили в тыл врага, десантировав с вертолетов беспарашютным способом. Затем конкурсанты (пока офицеры здесь учатся, их называют именно так) столкнулись с первым заданием - преодолеть ров глубиной около 6 метров. Один офицер при помощи альпинистского оборудования ловко спустился и забрался на противоположной стороне. Затем из тросов он организовал переправу, с помощью которой ров преодолели остальные 29 бойцов.

Следующее задание - захват вражеского беспилотника, перехват управления им и последующий запуск для разведки с воздуха. С задачей справилась назначенная группа из троих конкурсантов.

После военным пришлось переправиться на другой берег озера, но сделать это было необходимо скрытно, поскольку на другом берегу патрулировали двое часовых из числа условных врагов. Надев водолазные костюмы, четверо офицеров, в том числе одна девушка, незаметно переплыли озеро, сняли часовых, отобрали вражеские лодки и с их помощью переправили остальных разведчиков на другой берег.

Тут же подоспели разведданные с беспилотника - оказалось, неподалеку проходила дорога, по которой приближалась колонна вражеской техники. Было решено захватить 4 бронеавтомобиля "Тигр" и несколько квадроциклов. Это был один из самых зрелищных этапов - колонну эффектно подорвали, после чего завязалась перестрелка. Все выглядело очень натуралистично, у одного из бойцов даже потекла бутафорская кровь - ему оказали первую медицинскую помощь, после чего погрузили в отбитый у противника "Тигр".

Затем были еще оглушающие стрельбы из артиллерийских орудий, рукопашный бой и отработка многих других учебно-боевых элементов.

Предназначение нового уникального курса повышения квалификации офицеров объяснил начальник инструкторской группы полковник Сергей Исаев. Дело в том, профильные военные вузы выпускают офицеров с упором на свою специальность. А по боевой подготовке многие из них, к сожалению, не дотягивают до необходимого уровня. К примеру, заканчивает лейтенант институт связи, при этом ни плавать с водолазным снаряжением, ни водить армейскую технику он не умеет. Поэтому решено было подтягивать общий уровень военной подготовки офицеров. 30 конкурсантов по окончанию сборов отправятся в свои подразделения, где будут передавать полученный опыт уже своим подчиненным.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Вооруженных силах стартовала тестовая программа дополнительной подготовки офицеров. По ее результатам планируется улучшить систему боевой подготовки во всех воинских частях и формированиях.

"Подготовка офицерского состава Вооруженных сил РФ реализуется на нескольких военных полигонах с выполнением специальных учебно-боевых задач в различных физико-географических условиях, в четырех различных "стихиях" - на суше, в воде, в огне и в воздухе", - отмечалось в сообщении военного ведомства.