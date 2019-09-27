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Названа самая популярная игра 2019 года в России

Текст:   Антон Благовещенский
27.09.2019,  
16:52
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос на видеоигры для консолей и компьютеров со стороны российских пользователей в преддверии выставки "ИгроМир". Рейтинг популярности возглавила Grand Theft Auto V.

В "десятку лучших" также вошли FIFA 19, Minecraft, Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man (2018), Metro Exodus, Days Gone, Detroit: Become Human и Resident Evil 2.

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Средняя стоимость популярных предложений составила 1500 рублей, наиболее высокая зафиксированная цена - 2400 рублей.

По данным исследователей, спрос на игры весь год был достаточно стабилен, за исключением всплеска 15 февраля - тогда вышла Metro Exodus.

Ранее в этом месяце британская газета The Guardian назвала Minecraft лучшей игрой XXI века.

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