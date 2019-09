Названа самая популярная игра 2019 года в России

Сервис "Яндекс.Маркет" изучил спрос на видеоигры для консолей и компьютеров со стороны российских пользователей в преддверии выставки "ИгроМир". Рейтинг популярности возглавила Grand Theft Auto V.

В "десятку лучших" также вошли FIFA 19, Minecraft, Red Dead Redemption 2, God of War, Spider-Man (2018), Metro Exodus, Days Gone, Detroit: Become Human и Resident Evil 2.

Средняя стоимость популярных предложений составила 1500 рублей, наиболее высокая зафиксированная цена - 2400 рублей.

По данным исследователей, спрос на игры весь год был достаточно стабилен, за исключением всплеска 15 февраля - тогда вышла Metro Exodus.

Ранее в этом месяце британская газета The Guardian назвала Minecraft лучшей игрой XXI века.