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27.09.2019 18:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Mitsubishi Outlander раскрылся на шпионских снимках

Текст: Борис Захаров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Первые шпионские снимки Mitsubishi Outlander позволяют составить представление о преемнике популярного среднеразмерного SUV. Судя по фотографиям, сделанным папарацци портала Motor1, японский кроссовер ощутимо увеличится в размерах.

В то же время заметно, что долгожданная новинка получит двухъярусную фронтальную оптику в стиле Pajero Sport, передние стойки станут более горизонтальными, что добавит ощущения простора в салоне, а внешние зеркала переместятся из области подоконной линии на передние двери. Такое решение заметно улучшает обзор, минимизируя слепую зону фронтального и бокового обзора.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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Можно не сомневаться также, что новый Outlander сохранит штатные рейлинги на крыше, а также получит верхний спойлер на пятой двери, зауженные горизонтальные задние фонари, заходящие на пятую дверь, а также кузовные обводы ультрасовременного концепт-кара Engelberg Tourer, показанного на Женевском автосалоне. Следовательно, можно предположить, что новинка унаследует от концепта также широкую решетку радиатора в стиле новых Eclipse Cross и ASX.

Что касается технической части, не секрет, что новый Outlander переберется на модульную платформу CMF-C/D альянса Renault-Nissan и технически будет близок к Nissan X-Trail и Renault Koleos следующего поколения. Тем не менее ожидается, что Outlander получит оригинальную трансмиссию.

Напомним, что Mitsubishi Outlander выпускается японской корпорацией с 2001 года, с 2014 года производится рестайлинговый вариант кроссовера третьего поколения. В этом году на российском рынке стартовали продажи семиместного исполнения этого SUV. Российские цены на Mitsubishi Outlander стартуют с отметки 1 699 000 рублей.

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