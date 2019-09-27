Партнеры США выстроились в очередь за С-400

Фонд в защиту демокрастии (Foundation for Defense of Democracies - FDD) со штаб-квартирой в Вашингтоне опубликовал любопытную инфографику об усилиях военных партнеров США в приобретении российских зенитных систем С-400 "Триумф".

Четыре крупнейших азиатских партнера США по военно-техническому сотрудничеству: Индия, Катар, Саудовская Аравия и Турция, - достигли различных успехов в деле приобретения российских комплексов ПВО. Лидирует Турция. Интерес к российскому оружию Анкара проявила еще в 2009 году, семь лет спустя официальные лица в Москве и Анкаре заявили о прогрессе в военно-техническом сотрудничестве. Летом 2017 года Турция согласилась заплатить России 2,5 миллиарда долларов за "Триумфы", договор о поставках был подписан в декабре. В 2018 году началось производство техники, летом 2019-го самолеты ВКС России доставили заказанные "Триумфы" на авиабазу под Анкарой. В ответ на покупку российского оружия США исключили Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35, обещаны и другие санкции.

Индия начала переговоры о приобретении С-400 в 2015 году. Через год стали известны количество и цена: пять полков за 5.5 миллиарда долларов. Летом 2018 года о покупке "Триумфов" объявили, как о решенном деле, формальный договор был подписан в октябре. В сентябре 2019-го в правительстве РФ сообщили о получении аванса от Дели за зенитные системы.

В августе 2017 года министр обороны Катара рассказал об интересе его страны к мощным системам ПВО - в том числе российским С-400. Год спустя российские СМИ объявили о том, что переговоры "продвинулись вперед". В 2019-м МИД Катара подтвердил, что диалог по теме продолжается и российское внешнеполитическое ведомство рассмотрит предложения эмирата, "когда они последуют".

В октябре 2017 года пресса Саудовской Аравии сообщила о договоренности на покупку российских "Триумфов", достигнутой во время визита короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда в Москву. Через несколько месяцев посол королевства в России сообщил журналистам, что обе стороны уточняют последние детали сделки. По состоянию на февраль 2019 года переговоры продолжаются, но условия сделки остаются крайне сложными.

Совместная эксплуатация российских зенитных систем С-400 и американских истребителей F-35 ставит под угрозу безопасность США и их союзников. Россия пытается продать "Триумфы", чтобы разделить Соединенные Штаты и их военно-техническим партнеров, резюмирует FDD.