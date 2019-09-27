Пентагон направит в Саудовскую Аравию дополнительную батарею ЗРК Patriot

На фоне недавних атак на саудовские нефтяные объекты США приняли решение разместить в королевстве дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов Patriot, четыре радара, а также около 200 военных для эксплуатации техники. Это делается по просьбе властей Саудовской Аравии.

Такая информация содержится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. "Развертывание усилит противовоздушную и противоракетную обороны королевства, укрепит и без того значительное присутствие американских сил в регионе", - цитирует Хоффмана ТАСС.

Представитель минобороны США подчеркнул, что данный шаг является демонстрацией преданности Вашингтона региональным партнерам, приверженности безопасности и стабильности на Ближнем Востоке. Он также призвал другие страны внести свой вклад в укрепление обороны Саудовской Аравии.

В заявлении отмечается также, что министр обороны США Марк Эспер одобрил возможную отправку в Эр-Рияд еще двух батарей ЗРК Patriot и системы противоракетной обороны THAAD. Однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Напомним, в результате атак беспилотников на нефтяные объекты, произошедших 14 сентября, Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти - на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Саудовские системы ПВО, в числе которых и американские ЗРК Patriot, не смогли отразить атаку дронов на НПЗ. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не удивлен, отметив, что подобные системы "работают с переменным успехом".