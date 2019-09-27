Песков назвал цель введения запрета на курение на балконах

"В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив о большом количестве возгораний с трагическими последствиями и общественным резонансом. "Любая спасенная жизнь оправдывает подобные решения", - заявил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что это именно противопожарная мера, и цель ее именно такая. Песков не согласился с предположением журналиста, что это сделано для того, чтобы дым не мешал соседям.