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27.09.2019 14:38
Рубрика: Легковые авто

Посиди, подумай. Эстонских водителей начали лишать прав на 60 минут

Текст: Андрей Полухин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Эстонии впервые применили новое наказание для водителей, которые превысили установленную скорость дорожного движения. Им предложили выбирать между крупным денежным штрафом и так называемой успокоительной остановкой.

Эксперимент провели в четверг, 26 сентября, на 32-м километре шоссе Таллин - Рапла. Пойманным на превышении лимита водителям, если они не являются злостными нарушителями-рецидивистами, полицейские предлагали в буквальном смысле постоять и подумать, стоит ли в следующий раз пренебрегать правилами движения. Времени предоставляли достаточно. За превышение скорости на 10-20 км/ч - на обочине надо было провести 45 минут, за 21-40 км/ч - час.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Очевидно, что для только что спешивших автолюбителей такой простой - довольно жесткая мера. И соглашались на него не все. Как сообщает портал rus.err.ee, из 19 остановленных полицией водителей альтернативное наказание предложили 17-ти. И семеро предпочли стоянке штраф - хотя в Европе он, как обычно, немаленький.

Собственно, полицейские на это и рассчитывали.

"Больше всего водителей раздражает то, что они должны тратить свое время на составление протокола в полицейском автомобиле. Мы подумали, а почему бы не штрафовать временем, а не деньгами", - приводит сайт слова советника по инновациям Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетса.

Эксперимент предполагается продолжить в течение нескольких недель, после чего будут подведены его итоги.

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