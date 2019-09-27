Пушков прокомментировал слова вице-премьера Украины об СНГ

Украине сначала надо вернуть свою экономику на уровень 2013 года, а потом уже рассуждать об успешности формата СНГ, считает сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал в Twitter слова вице-премьера Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрия Кулебы, который назвал СНГ "клубом неудачников", которые так и не смогли цивилизованно расстаться, а следовательно неспособны создать что-то новое.

"Украинских политиков отличает некий неуместный гонор, особенно с учетом того, в какую яму они завели Украину", - считает Алексей Пушков.

Заявление о "клубе неудачников" в устах украинского политика он считает неуместным. "Вы сперва свою обрушенную экономику к уровню 2013 верните, а потом о неудачниках толкуйте. Вы не в ЕС и даже не в предбаннике", - подчеркнул сенатор.