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27.09.2019 16:27
Рубрика: Власть

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию с ДРСМД и Сирию

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Участники обсудили вопросы социально-экономического развития. Также затрагивались перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования Конституционного комитета.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД", - сообщили в пресс-службе Кремля. Недавно Владимир Путин направил лидерам государств Европы и Азии послания на эту тему.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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