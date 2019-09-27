Курский профессор рассказал о полете "К звездам" с Брэдом Питтом

Летчик-космонавт и профессор Олег Артемьев опубликовал видеоинтервью, где рассказал об участии в русском озвучивании фильма "К звездам" - его голосом говорит командир корабля, везущего героя Брэда Питта на Марс, - и о настоящих космических полетах.

- Самое сложное в жизни космонавта - ожидание полета, - признался Артемьев. - Космонавтов много, полеты редки, поэтому самое тяжелое - дождаться своего первого полета. Я своего ждал 11 лет и это не рекорд. В космосе самая коварная вещь - невесомость. Организм подстраивается к отсутствию веса и, если в космосе не заниматься физкультурой, при возвращении на Землю последствия могут быть печальными.

В профессии космонавта много сложного и опасного, требуется много тренироваться и работать, но вид Земли из космоса стоит этих усилий, считает почетный профессор Юго-Западного госуниверситета. Профессорскую мантию Олег Артемьев получил, запустив в космос с борта МКС студенческие наноспутники "Танюша".

Поработав в озвучке, космонавт изменил свое мнение об этой профессии.

- Мне казалось, что это довольно просто, но это не так. Это сложная работа и я преклоняю голову перед людьми, которые делают ее с первого дубля.