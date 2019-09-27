СМИ: Ученого Кудрявцева отпустили под подписку из-за тяжелой болезни

75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева изменена в связи с его тяжелым заболеванием. Об этом сообщает источник в медицинских кругах.

"Врачи провели комплексную диагностику Кудрявцеву и обнаружили у него тяжелое заболевание", - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Привести предварительный диагноз источник отказался, сославшись на врачебную тайну. Но добавил, что Кудрявцеву нужно дополнительное обследование и помощь врачей вне СИЗО. Именно поэтому мера пресечения и была изменена.

Виктор Кудрявцев обвиняется в государственной измене. В пятницу, 27 сентября, стало известно, что ФСБ изменила ему меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде.

Напомним, ученый был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект.