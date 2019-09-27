В Москве полиция ищет хулигана, обстрелявшего собутыльников из травматики

Столичные полицейские ведут поиски злоумышленника, обстрелявшего из травматического пистолета своих собутыльников, передает ТАСС. Напомним, инцидент произошел в общежитии на улице Красного Маяка на юге города.

"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошел конфликт между людьми, совместно распивающими спиртные напитки, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Один из них расстрелял оппонентов из травматического пистолета и скрылся. Четверо пострадали, их осматривают медики. Часть из них отказалась от госпитализации".

Задержать стрелка на месте не удалось.