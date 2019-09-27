В Перми завершился фестиваль документального кино "Флаэртиана"

На церемонии закрытия международного фестиваля названы имена победителей.

Гран-при за лучший фильм фестиваля и статуэтку "Большой Золотой Нанук" получила российский режиссер Ксения Елян с фильмом "Хозяин оленей" о семилетнем мальчике Захаре, который живет в Сибири, в 100 километрах от ближайшего жилья человека. По тамошним меркам он уже большой, у него есть свой собственный олень. И вот в его семье появляется учительница, которую власти послали объяснить детям, зачем им нужна математика. Фильм полон смешных моментов и философских размышлений о жизни.

Вообще, все фильмы "Флаэртианы" это реальные истории о жизни, борьбе, любви, войнах и радостях - словом, о том, что называется жизнью, такой, какая она есть на самом деле. По словам организаторов, в этом году зрителями кинопоказов стали порядка 10 тысяч человек.

За несколько дней здесь прошел международный, национальный, студенческий конкурсы. А также ставший уже традиционным международный тренинг и питчинг для документалистов.

По словам бессменного вдохновителя и организатора "Флаэртианы", режиссера Павла Печенкина, в этом году четко обозначилась смена поколений документалистов. Это принесло новые взгляды и расставило новые акценты.

Так, на фестивале появились фильмы несколько иного характера. Например, картина германского режиссера Исы Виллингер "Привет, искусственный интеллект". В картине снялись роботы, которые существуют рядом с людьми, помогают им управляться с домашним хозяйством. Отчасти эта же тема затрагивается и в польской картине "На связи". Ее режиссер Павел Земильский рассказывает о том, как современные средства связи помогает сохранить семейное общение, когда одна часть родственного клана живет в Исландии, а часть - в Польше.

"Флаэртиана-2019" - это 134 ярких и самобытных картин со всего мира, каждая из них способна тронуть за живое. Как, к примеру, фильм "Потому что мы мужики", показанный на открытии фестиваля. Он о том, как тяжелая болезнь постепенно разрушает организм талантливого и успешного дирижера. Все это происходит накануне концерта, о котором творческий коллектив мечтал многие года, и, наконец, мечта сбылась. Но не для всех.

Или другая история, рассказанная турецким режиссером Мустафой Унлу о событиях в Турции 2015 года, когда профсоюзный митинг закончился взрывами и травлей демонстрантов газом. В результате теракта погибло более сотни человек, еще 500 получили ранения. Этот фильм - крупный план момента взрыва и того, что было после. В кадре - мысли и чувства 25 очевидцев, выживших в смертельной бойне, раненых, пострадавших, потерявших своих родных и близких. В фильме почти нет политики, но есть человеческие истории, человеческие реакции и попытка ответить на вопрос - а что будет дальше?

Пермский зритель давно полюбил фестиваль. Как раз за то, что он открывает окно в другой мир.

- За годы, которые идет фестиваль, "Флаэртиана" распространилась далеко за границы Пермского края и стала одним из крупнейших фестивалей документального кино в России, - сказал министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. - Все эксперты, представители международных фестивалей, в один голос говорили, что происходящее в Перми - это абсолютно уникально. При этом "Флаэртиана" постепенно меняет атмосферу в городе. Благодаря и фестивалю, и инициативе Павла Печенкина в регионе конца года откроется 30 социальных кинозалов, где жители будут иметь возможность смотреть кино бесплатно, в том числе, и те, что представлены на фестивале.

Фестиваль завершен. У организаторов уже зреет план следующего.

Победители "Флаэртианы"

Гран-при за лучший фильм фестиваля - "Большой Золотой Нанук" "Хозяин оленей" (Ксения Елян, Россия)

Приз за открытие новых тем и новых героев - "Серебряный Нанук" "Токломати" (Давид Офек, Гад Айзен, Израиль)

Приз за оригинальное художественное решение - "Серебряный Нанук" "Страна меда" (Любомир Стефанов, Тамара Котевска, Македония)

Специальное упоминание жюри "Птички предместья" (Эллен Фиске, Эллинор Халлин, Швеция, Шотландия)

Специальное упоминание жюри "Одна из тысячи" (Сара Мани, Афганистан, Франция)

Приз зрительских симпатий "Реанимация" (Станислав Ставинов, Андрей Тимощенко, Россия).