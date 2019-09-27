СМИ: Алтайского маньяка задержали на Кипре

На Северном Кипре задержали 27-летнего экс-следователя СК Александра Сатлаева. Он находится в международном розыске как серийный насильник и обвиняется в совершении преступления на территории Алтайского края. Будет ли Россия добиваться экстрадиции Сатлаева, пока неизвестно.

Гражданин РФ был арестован в Керинии по подозрению в нападении на местную жительницу. Он придушил прохожую, затем выхватил у нее сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро, после чего сбежал. Кипрские СМИ сообщают, что задержать злоумышленника удалось благодаря записям с видеокамер. По предварительным данным, Сатлаев прибыл на Кипр по поддельным документам.

- В августе Сатлаев был объявлен в международный розыск, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Ему заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "Изнасилование" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

В этом году известный алтайский маньяк Александр Сатлаев был досрочно освобожден из колонии в Нижнем Тагиле, где отбывал наказание за совершение целой серии преступлений против половой неприкосновенности. Но, судя по всему, на путь исправления он так и не встал. По данным следствия, в ночь на 4 августа в Барнауле в подъезде дома была изнасилована девушка. Личность подозреваемого оперативники установили уже на следующий день. Им оказался Сатлаев, который уже успел сбежать из города.

Как уже сообщала "РГ", несколько лет назад неизвестный насильник держал в страхе весь город Горно-Алтайск. В республиканской столице нападения на женщин происходили с пугающей регулярностью и по одной и той же схеме. Горно-Алтайский Следственный комитет публично призвал население не поддаваться панике и не верить слухам об "алтайском маньяке". Между тем в республике начала работу спецгруппа, в которую вошли следователи и сотрудники полиции, а также оперативный штаб для контроля за порядком в городе.

Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений был задержан 23-летний перспективный сотрудник СК, сын председателя районного суда Александр Сатлаев, это стало для общественности настоящим шоком. Как выяснилось, при приеме на работу он прошел все необходимые проверки. У Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи. Молодой человек пользовался успехом у женщин и хорошо зарекомендовал себя на работе.

Однако, как выяснилось, именно следователь нападал на незнакомых женщин на территории города Горно-Алтайска с целью их изнасилования. Всего было совершено 11 нападений, однако в некоторых случаях потерпевшим удалось отбиться.

Дошло до того, что злоумышленник официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление. А потом на основании этого вынес постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сразу же после задержания Сатлаева в Горно-Алтайск прибыла комиссия из СКР, которая назвала этот случай вопиющим. От должностей были отстранены руководитель регионального управления СКР, его заместитель, а также непосредственный руководитель задержанного. В отставку пришлось уйти и отцу следователя. В отношении Сатлаева возбудили сразу несколько уголовных дел.

В 2015 году Горно-Алтайский городской суд вынес приговор маньяку в погонах. По решению суда Сатлаеву назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, его обязали компенсировать моральный вред потерпевшим. В марте 2019 года Сатлаева освободили по УДО.