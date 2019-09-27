СК начал проверку по факту ранения ученицы на уроке ОБЖ в Красноярске

Красноярские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования ученицы 11 класса в школе №16. Девушка получила ранение уха от выстрела из пневматического ружья, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел во время урока ОБЖ. Учитель проводил занятие по обращению с травматическим оружием в рамках подготовки к военно-патриотическим играм. По данным следователей, занятие прошло еще 19 сентября, но известно о ЧП стало только сейчас. В ведомстве уточнили, что урок проходил среди старшеклассников. В какой-то момент выстрел прошел мимо цели, и пуля попала в мочку уха ученицы 11-го класса, которая проходила мимо. При этом, по предварительным данным СК, выстрел произвел учитель, а по версии регионального МВД - ученик. В полиции подчеркнули, что школьник неумышленно травмировал девушку.

Пострадавшая была отправлена в травмпункт, ей оказали помощь и отпустили домой. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Предстоит опросить потерпевшую, учителя, руководство школы. Кроме того, будет выяснено, соблюдались ли на уроке правила безопасности для занятий по стрельбе. Так, необходимо установить, как во время стрельбы девушка оказалась за мишенью, прямо перед огневым рубежом.