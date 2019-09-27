В Краснодаре задержали высокопоставленного экс-полицейского из КБР

Сегодня в многоквартирном доме в Краснодаре задержали бывшего начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, мужчина находился в международном розыске.

В начале июля 14 сотрудникам Госавтоинспекции и ГУ МВД по республике было предъявлено обвинение. Их заподозрили в создании коррупционной схемы, с помощью которой через территорию КБР проезжали фуры с контрафактным алкоголем. В течение 2017-2018 года полицейские получили за транзит контрафакта около 42 миллионов рублей. В июле также сообщалось, что один из обвиняемых сбежал.

Как уточнили следователи, скрылся один из руководителей группировки - начальник ОРЧ собственной безопасности МВД РФ по КБР. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. Как сообщили в пресс-служба МВД РФ, сегодня он был задержан сотрудниками главного управления СБ МВД РФ совместно с коллегами из региональной полиции. Подозреваемый скрывался в арендованной квартире в Краснодаре.

Всех фигурантов уголовного дела, которых теперь 16, обвиняют в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения и в получении взятки организованной группой в особо крупном размере.

Теперь с задержанным начальником ОРЧ собственной безопасности проведут необходимые следственные действия. Он заключен под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства по громкому делу.