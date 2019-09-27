Новости

Песков рассказал об отношении Владимира Путина к курению 13:26
В Петербурге собака помогла задержать педофила 13:22
Ученые из Италии нашли в Крыму "следы генуэзцев" 13:21
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при России, Квят - 19-й 13:21
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Ольга Слюсарева 13:17
Александр Петров решил на время уйти из кино 13:06
Первый совместный полет Су-57 и ударного "Охотника" сняли на видео 13:06
В Сочи проходит этап чемпионата мира "Формулы-1" 13:05
Украинский вице-премьер назвал СНГ "клубом неудачников" 13:02
Автозавод МАЗ построили по фэншуй 13:01
Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время" 12:57
В сети появилось видео концерта для моржей в Арктике 12:54
В красноярском зоопарке засняли игры белой медведицы Урсулы 12:52
В Крыму Зеленского призвали отказаться от НАТО в пользу хорошей жизни 12:50
Путин поздравил президента Туркменистана с Днем независимости 12:42
Житель Камчатки запечатлел падение двух космических объектов 12:37
Эрмитаж примет участие в восстановлении музея Пальмиры 12:35
Оштрафованный за дебош актер Максим Аверин выступил с обращением 12:29
Синоптики прогнозируют рекордно низкое атмосферное давление в Москве 12:22
Курский профессор рассказал о полете "К звездам" с Брэдом Питтом 12:17
Вышел трейлер фильма о легендарной летчице Лидии Литвяк 12:09
Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста 12:08
Россияне обошли по китайцев по посещению "Русской Арктики" 12:01
Рестайлинг Toyota C-HR: появились первые подробности 12:00
Под Петербургом нашли "Летающий танк" 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
Почему школьный звонок не может быть "только для учителя"
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
День тигра-2019: Открытие памятника, "тигриный" парад и праздничный концерт
27.09.2019 12:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эрмитаж примет участие в восстановлении музея Пальмиры

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники Эрмитажа готовы принять участие в восстановлении музея Пальмиры. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил в ходе XX Российско-финляндского культурного форума, который сейчас проходит в Туле.

Фото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Петербургские археологи проведут аэрофотосъемку в Пальмире

По информации ТАСС, текст соответствующего соглашения Эрмитажа с властями Сирии сейчас находится в стадии согласования. Его подписание намечено на ноябрь этого года.

Работы будут вестись с применением современных технологий. В частности, Михаил Пиотровский рассказал, что специалисты из Института материальной культуры РАН уже создали виртуальную реконструкцию Пальмиры. Она, а также геодезическая 3D-съемка архитектурно-ландшафтного комплекса высокой точности будут переданы в дар сирийскому музею.

Махмуд Хамуд, возглавляющий генеральный департамент древностей и музеев Сирии, в свою очередь уточнил, что петербургские специалисты будут не только напрямую помогать возрождать музей Пальмиры, но и возьмут на себя обучение сирийских археологов и реставраторов.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Архитектура В мире Ближний Восток Сирия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Тульская область Тула
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не исключил возобновления авиасообщения с Грузией "в свое время"
Кабмин пересмотрит подходы к формированию потребительской корзины
СМИ: Россиянам стали чаще звонить мошенники от лица банков
Косачев оценил новую концепцию нацбезопасности Латвии
Беларусь призвала отказаться от размещения и производства РСМД