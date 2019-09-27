Эрмитаж примет участие в восстановлении музея Пальмиры

Сотрудники Эрмитажа готовы принять участие в восстановлении музея Пальмиры. Об этом генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил в ходе XX Российско-финляндского культурного форума, который сейчас проходит в Туле.

По информации ТАСС, текст соответствующего соглашения Эрмитажа с властями Сирии сейчас находится в стадии согласования. Его подписание намечено на ноябрь этого года.

Работы будут вестись с применением современных технологий. В частности, Михаил Пиотровский рассказал, что специалисты из Института материальной культуры РАН уже создали виртуальную реконструкцию Пальмиры. Она, а также геодезическая 3D-съемка архитектурно-ландшафтного комплекса высокой точности будут переданы в дар сирийскому музею.

Махмуд Хамуд, возглавляющий генеральный департамент древностей и музеев Сирии, в свою очередь уточнил, что петербургские специалисты будут не только напрямую помогать возрождать музей Пальмиры, но и возьмут на себя обучение сирийских археологов и реставраторов.