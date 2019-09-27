Даниил Квят: Надеюсь, что все-таки надену шлем с новым дизайном

Впрочем, по окончании дня журналисты больше спрашивали у гонщика не про технические проблемы. Дело в том, что к домашней гонке Квят подготовил шлем с особенным дизайном. Однако, как выяснилось, существует правило, согласно которому пилоты могут использовать шлем с отличной от обычной раскраской всего раз в сезоне. По мнению Международной федерации автоспорта (ФИА), Квят это уже сделал по ходу гонки в итальянской Монце. Однако Даниил признался, что все еще надеется воспользоваться шлемом.

Даниил Квят: По-моему, правила говорят, что в течение года позволяется использовать только один шлем отличной цветовой раскраски… Я об этом не знал. Но это очень хороший шлем. Надеюсь, все-таки смогу его использовать.

Похоже, что некоторые гонщики использовали разные шлемы несколько раз по ходу сезона…

Даниил Квят: Да, да, но, может, я смогу надеть его завтра. Мы все еще изучаем возможные последствия такого шага. Но вообще это не главная проблема сейчас для нас.

Что думает о ситуации с вашим шлемом гоночный директор ФИА Майкл Мази?

Даниил Квят: Я с ним об этом не говорил.

Расскажите, что за дизайн на этом шлеме?

Даниил Квят: Хотелось что-то немного другое. По мотивам российского флага, но при этом простое. Я очень доволен результатом.

Прокомментировал Квят и итоги первых двух тренировочных сессий.

- Начало сегодняшнего дня не задалось, но, полагаю, вторая сессия получилась продуктивной. Мы сделали все, что планировали и больше готовы к завтрашнему дню, нежели прежде. Конечно, хочется провести хороший уик-энд. Понятно, что с самого начала мы получили наказание за смену силовой установки. Но у нас еще достаточно времени, чтобы понять, что нам нужно в воскресенье. Думаю, у нас есть шансы, и нам нужно приложить максимум усилий, чтобы ими воспользоваться, - отметил Квят.

Напомним, из-за смены силовой установки российский пилот будет вынужден стартовать в домашней гонке с последнего ряда.