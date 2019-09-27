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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ферстаппен выиграл вторую практику на Гран-при России, Квят - 12-й

Текст: Илья Соболев (Сочи)

Голландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на 16-м этапе чемпионата "Формулы-1" - ВТБ Гран-при России, который проходит на "Сочи Автодроме".

Фото: Михаил Синицын/РГ
В Сочи проходит этап чемпионата мира "Формулы-1"

Результат Ферстаппена - 1 минута, 33,162 секунды. На второй позиции выигравший первую практику монегаск Шарль Леклер (отставание - 0,335 секунды) из "Феррари". Третьим и четвертым стали пилоты "Мерседеса" - финн Валтерри Боттас (+0,646) и британец Льюис Хэмилтон (+0,798). Пятерку замкнул немец Себастьян Феттель (+1,039), представляющий "Феррари".

Одним из первых на трассу во второй сессии выехал Даниил Квят. По сути первой практики у россиянина, выступающего за "Торо Россо", не было. Несмотря на смену силовой установки, в самом начале стартовой сессии у болида Квята отказал мотор. В перерыве между сессиями механики "Торо Россо" обследовали двигатель и пришли к выводу, что он не претерпел повреждений, и на вторую практику гонщик отправился с тем же мотором.

Во второй практике Квят уступил Ферстаппену 2,175 секунды и расположился на 12-й строчке в итоговом протоколе. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли показал шестой результат (+1,809).

В субботу пройдут третья сессия свободных заездов и квалификация. Гонка намечена на воскресенье.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи
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