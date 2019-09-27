Виртуальные обучающие тренажеры для следователей и мобильные приложения осмотра мест происшествия - такие предложения-продукты разрабатывает сейчас известная в Астрахани ИТ-компания.

Более того - детективам в процессе расследования предлагают довериться искусственному интеллекту, а нейронные сети обещают научить... предугадывать преступления.

Первый виртуальный тренажер для следователя астраханцы создали шесть лет назад. Он выглядит, как игра: в компьютере или планшете в 3D-формате моделируются места возможных преступлений - квартиры, подземные переходы, железнодорожные пути - всего более 20 локаций - каждый со своей криминальной историей. Начинающие следователи, как в онлайн-квесте, учатся по виртуальной картинке осматривать место происшествия, искать и фиксировать улики, составлять протоколы.

Оказалось, что раньше следователей учили добывать улики в комнате обычной квартиры. Возможности программы гораздо шире и ИТ-продукт приобрели все следственные управления, а также некоторые вузы, где готовят будущих криминалистов. За два года астраханцы выпустили три вида тренажеров: осмотр места происшествия, виртуальный обыск и виртуальный осмотр места пожара. А чуть позже создали программу для работающих следователей - мобильного помощника. Это приложение для смартфонов и планшетов, с помощью которого всю бумажную работу по сбору информации на месте преступления криминалист может делать в электронном виде.

Сейчас программа работает в следственных управлениях 12 российских регионов. А в середине августа астраханская команда выступила в Следственном комитете России с новой идеей.

- Наше предложение в том, чтобы перевести весь процесс расследования в цифровой вид, начиная от первого описания места преступления до направления дела в суд, - рассказывает технический директор компании Андрей Валедский. - То есть автоматизировать всю работу при помощи планшетного компьютера. И тогда анализ собранных данных сможем поручить искусственному интеллекту.

По мнению астраханцев, программа не только поможет в расследовании. Сравнивая множество преступлений, она станет выявлять серийные схемы и составлять прогноз вероятных преступлений. Например, предугадывать период повышенного риска повторного ограбления на определенном участке.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова, сегодня следственные органы используют ИТ-разработки для расследования уголовных дел. Например, руководитель отдела криминалистики в Севастополе Виталий Кодряну сам создал и внедрил в работу инновацию: 3D-очки с объемным снимком места происшествия. Даже судья во время рассмотрения дела, надев эти очки, может "попасть" на место действия.

- Но мы бы пока не стали доверять расследование искусственному интеллекту, - отметила Ольга Постнова. - Преступник непредсказуем, и как он себя поведет, лучше, чем криминалист с его знаниями и опытом, не вычислит никакая машина. По крайней мере, в ближайшие 40-50 лет.

Тем временем

В Астрахани собираются открыть ИТ-академию, где старшеклассников и студентов младших курсов будут учить писать софт под реальные проекты, а затем трудоустраивать. Сейчас "айтишников" в областном центре готовят два вуза: АГУ и АГТУ. Но в университете дают больше теории, чем практики, сразу после окончания выпускники не готовы к разработке серьезных программных продуктов. Отсутствие специалистов - главный тормоз: и местные компании не могут полноценно развивать свои проекты, и гиганты ИТ-рынка в регион не идут. Подготовка к открытию академии ведется при поддержке регионального технопарка "Фабрика" (вокруг которого сейчас формируется региональный ИТ-кластер) и центра технического творчества IT-Cube (создан в рамках нацпроекта "Образование").