На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома

В Ростовской области по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Пострадавшим по нему проходит школьник, которому ампутировали руку из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик во время игры в мяч оступился и упал на правую руку, в результате чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков.

Сразу же после получения травмы ребенок был доставлен в ЦРБ Зерноградского района, где осмотрен фельдшером, а затем дежурным врачом-хирургом. Ему оказали первую помощь, наложили гипс и отпустили домой. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья он родителями был повторно доставлен в Зерноградскую ЦРБ, где принято решение о госпитализации в детское хирургическое отделение ГБУ Ростовской области "ОДКБ". Там после проведения врачебного консилиума пациенту провели ампутацию правого предплечья на границе нижней и средней трети.

- В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены необходимые экспертизы, проверено качество оказания медицинской помощи, установлена причинно-следственная связь между действиями конкретных медицинских работников и наступившими тяжкими последствиями, - уточнила старший помощник начальника СК СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.

Тем временем Росздравнадзор по Ростовской области уже выявил грубые нарушения в оказании медицинской помощи мальчику, что привело к ампутации его руки после банального перелома. Материалы проведенной проверки направлены в Следственный отдел Зерноградского района, где живет пострадавший школьник.