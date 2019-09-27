Ученые из Италии нашли в Крыму "следы генуэзцев"

Прибывшие на полуостров в рамках проекта ""Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" ученые из Италии и России обнаружили принадлежность местных итальянцев к генуэзцам. Об этом на встречи с вице-премьером Крыма Ларисой Опанасюк заявил координатор европейского проекта EIRENE 2016-2018 гг., проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна", итальянский профессор, академик Джованни Спалла.

- Одна из главных особенностей Крыма - то, что здесь сосредоточено очень много культур, который переплетаются между собой. Самый простой пример: генуэзцы, прибывшие в Крым в средние века, несмотря на последовавшие войны и завоевания, остались на полуострове, их следы мы находим в фамилиях проживающих в Крыму итальянцев, - рассказал он.

По словам Спалла, в экспедиции по Крыму вместе с коллегами они намерены изучить один из аспектов распространения влияния генуэзцев в мире.

- Наша группа будет расширяться, в нее будут включаться ученые из разных частей Европы, России и, безусловно, крымские ученые, - добавил он.

Напомним, в конце сентября в рамках проекта "Генуэзские крепости Крыма и черноморско-азовского бассейна" на полуострове начнет работу экспедиция итальянских и российских ученых.

В апреле 2019 года в Риме представители Комиссии этнографии, антропологии и археологии МГО РГО, исследователи Института этнологии и антропологии РАН и руководитель археологического общества "Терра" Руслан Тюрин подписали с национальным советом итальянской организации Italia Nostra соглашение о совместном изучении Генуэзских крепостей черноморского и азовского бассейнов. Оно будет проводиться в рамках проекта Italia Nostra "Генуэзские крепости в Мире - европейский проект EIRENE 2016-2018 гг.", координатором которого является итальянский профессор, академик Джованни Спалла.

После посещения и исследования всех известных и менее известных Генуэзских крепостей и памятников изучаемого региона ученые составят общую карту или так называемый "пейзажный план" объектов Генуэзского наследия. Конечной целью своей работы они считают включение Генуэзских крепостей как серийного памятника в список культурного наследия ЮНЕСКО.Генуэзская Республика существовала в XI-XVIII веках на северо-западном побережье Апеннинского полуострова. В период с в XIII по XV века государство имело колонии и укрепленные торговые центры генуэзских купцов в Северном Причерноморье.