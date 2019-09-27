Помпео и Лавров встретились в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео.

Ожидается, что в числе первоочередных тем предстоящей беседы будет нелицеприятный разговор об отказе в американских визах членам российской делегации и введение санкций США в отношении нескольких российских юридических и физических лиц.

Очевидно, что в числе вопросов, которые будут обсуждать главы дипломатических ведомств - военно-политическое урегулирование в Сирии и патовая ситуация, которая сложилась вокруг ядерной сделки с Ираном.

Впрочем, говорить о взаимопонимании, тем более доверительных отношениях между Лавровым и Помпео не приходится. Внутриполитическая ситуация в США и предстоящая предвыборная кампания Трампа оставляют чрезвычайно мало возможностей для реального компромисса между Москвой и Вашингтоном.