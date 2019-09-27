Сергей Лавров: Меня мама научила не читать чужие письма

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о его отношении к публикации разговора президентов Украины и США на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН отреагировал кратко: "Меня мама учила не читать чужие письма".

По словам министра, есть дипломатические приличия и традиции, которые предполагают согласованность в вопросах, связанных с обнародованием чувствительной информации. Неправильно выносить любой вопрос на публичное растерзание, объяснил свою позицию российский министр.

По его словам, Москва будет следовать духу и букве Венской конвенции, которая регулирует правила дипломатических отношений между странами.