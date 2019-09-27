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27.09.2019 17:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Сколько человек влезет в пассажирскую "Газель"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Шестьдесят пассажиров, не считая собаки. Столько, оказывается, можно поместить в стандартную пассажирскую "Газель", выполняющую в городах России функцию микроавтобуса. Конечно, без сумочек, рюкзаков, детских колясок и лыж, как это часто бывает в часы пик, когда все спешат на работу или на учебу, но всё равно это в разы больше объявленной стандартной вместимости (12 пассажиров). А на заводе-изготовителе, скорее всего, о скрытых резервах своей модели и не догадываются.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Фото: скриншот с www.youtube.com
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Эксперимент поставили знаменитые своим творческим подходом блогеры из "Гаража 54", а помогли им в этом подписчики их YouTube-канала.

Рекорд установили со второй попытки. В первой в салон и на передние сиденья рядом с водителем втиснулись всего лишь 50 человек, но организаторы остались недовольны цифрами: кое-кто из участников эксперимента эгоистично старался дышать в салоне полной грудью, а кто-то, не обращая внимание на впившийся в бок локоть другого пассажира, даже не попытался втянуть живот.

Всех высадили, заставили выдохнуть и запихнули в салон снова, тщательно утрамбовывая. Получилось! Есть рекорд в 60 человек! После этого "Газель" смогла сдвинуться с места и, натужно кряхтя, даже сделать пару кругов на площадке. Илон Маск, надеемся, ты это видишь.

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#авто #Газель